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Sinop'ta bir ev alevlere teslim oldu

Sinop'ta bir bina çıkan yangında alevlere teslim oldu.

11.10.2019 21:02Sinop'ta bir ev alevlere teslim oldu
Sinop'ta bir bina çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Bostancılı mevkisinde bulunan, eski otel olan ve şu anda ise konut olarak kullanılan Melek Ünlütürk'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi sardı. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sinop Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler zaman kaybetmeden yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin ve TOMA'nın da müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında bir itfaiye personelinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi. - SİNOP

İtfaiye, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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