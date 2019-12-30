Haberler » Güncel » Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı - Haber

Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı

Sinop'ta bir kişi tartıştığı eski damadını tabancayla vurarak yaraladı.

30.12.2019 01:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 01:26 Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı
'ta bir kişi tartıştığı eski damadını tabancayla vurarak yaraladı.

Emrah Arslan, eski eşinin Gelincik Mahallesi'ndeki evine giderek çocuklarını görmek istedi.

Evde çocuklarıyla zaman geçiren Arslan, daha sonra bilinmeyen nedenle eski kayınpederi Şadettin Çakar ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Çakar üzerinde bulunan tabancayla ateş ederek Arslan'ı yaraladı.

Komşuların vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Arslan, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken Çakar, polis tarafından gözaltına alındı.

Emrah Arslan, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:42   Fatih'te ahşap bina alev alev yandı - Haber
01:41   Depoda çıkan yangından onlarca araç kül oldu - Haber
01:38   Antalya'daki tamirhane yangınında çok sayıda araç zarar gördü - Haber
01:29   Samsun'da kaybolan iki çocuk bulundu - Haber
01:26   İzmir'de ilçe sağlık müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü - Haber
00:25   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Haber
23:39   Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Haber
23:35   Polis alarma geçti! Önce Sağlık Müdürü ardından bir doktorun eşi öldürüldü - Haber
21:26   Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Haber
20:26   Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Haber
30.12.2019 01:43:03