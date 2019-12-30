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Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı

Olay yerinden detay Polislerin incelemesinden görüntü Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı SİNOP (AA) – Sinop'ta bir kişi tartıştığı eski damadını tabancayla vurarak yaraladı.

30.12.2019 01:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 01:56
Olay yerinden detay
Polislerin incelemesinden görüntü 'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı
SİNOP (AA) – Sinop'ta bir kişi tartıştığı eski damadını tabancayla vurarak yaraladı.
Emrah Arslan, eski eşinin Gelincik Mahallesi'ndeki evine giderek çocuklarını görmek istedi.
Evde çocuklarıyla zaman geçiren Arslan, daha sonra bilinmeyen nedenle eski kayınpederi Şadettin Çakar ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Çakar üzerinde bulunan tabancayla ateş ederek Arslan'ı yaraladı.
Komşuların vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Arslan, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken Çakar, polis tarafından gözaltına alındı.
Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı

Sinop, Güncel

Kaynak: AA


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