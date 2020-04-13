Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sinop'ta bir şahıs karantina altındaki köyden kaçtı

Sinop'ta karantina altındaki köyden çıkıp ilçe merkezine giden bir şahıs yakalandı.

13.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:02
Sinop'ta bir şahıs karantina altındaki köyden kaçtı
Sinop 'ta karantina altındaki köyden çıkıp ilçe merkezine giden bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı karantina altında olan, Dereköy 'den ilçe merkezine gelen şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi. Karantina altındaki köyden çıkarak ilçe merkezine gelen 41 yaşındaki Ramazan Ç., Erfelek Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayrıca şahısa 3 bin 150 TL para cezası ve adli işlem uygulandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Dereköy, Erfelek, Sinop, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sinop'ta bir şahıs karantina altındaki köyden kaçtı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:49: Havaların ısınması koronavirüs salgınının yayılmasını etkilemeyecek - Haberler 16:48: Akşehir'de yasağa uymayanlara ceza - Haberler 16:45: Fransa'da bir mağarada bulanan 50 bin yıllık sicim parçası Neandertaller hakkında çok önemli... - Haberler 16:43: Manisa'da elindeki bıçakla üst geçidi kapatan şahıs gözaltına alındı - Haberler 16:43: Kayseri'de sokağa çıkma yasağında yaklaşık 500 kişiye ceza kesildi - Haberler 16:25: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor