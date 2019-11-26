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Sinop'ta Birlik Başkanlığı Encümen Seçimi yapıldı

Sinop'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Seçim Toplantısı düzenlendi.

26.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:04Sinop'ta Birlik Başkanlığı Encümen Seçimi yapıldı
'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Seçim Toplantısı düzenlendi.

Toplantı, vali yardımcısı ve aynı zamanda İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Şahin başkanlığında yapıldı.

Sinop Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

Seçimde aday olan 3 isimden İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu 37 oy, AK Partili İl Genel Meclis Üyesi Fatih Özçelik ise 28 oy alarak kazanan iki isim oldu. CHP'li İl Genel Meclis Üyesi Erdal Uzun ise seçimde 16 oy alarak üçüncü oldu. - SİNOP

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sinop Valiliği, Meclis Başkanı, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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