Haberler» Magazin» Haber

Sinop'ta çekilen "Nasipse Olur" filminin vizyon tarihi belli oldu

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın üstlendiği ve geçen ay çekimleri Sinop, Boyabat ve diğer ilçelerinde gerçekleştirilen "Nasipse Olur" filminin vizyon tarihi belli oldu.

07.08.2019 12:47 Sinop'ta çekilen
Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın üstlendiği ve geçen ay çekimleri Sinop, Boyabat ve diğer ilçelerinde gerçekleştirilen "Nasipse Olur" filminin vizyon tarihi belli oldu.

Barış Başar'ın kaleme aldığı, Selahattin Sancaklı'nın yönettiği filmde Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer, Hakan Bulut, Zeyno Eracar, Yeşim Dalgıçer, Erdem Baş, Kıvanç Baran Arslan, Barış Başar, Ünal Yeter gibi birçok tanınmış oyuncu rol alıyor. Sinop'un tanıtımına önemli katkı sağlayacak romantik komedi tarzındaki film 29 Kasım'da Türkiye'deki tüm sinema salonlarında vizyona girecek.

Filmde Sinop'un doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi dokularının da olduğu toplam 50'ye yakın mekan kullanıldı. - SİNOP

Boyabat, Sinop, Magazin

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Haberleri
14:13   İdo Tatlıses rapçilere meydan okudu
14:08   Enis Arıkan'ın Jennifer Lopez heyecanı
13:47   Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile paylaşım yapmaması tepki çekti
13:11   Antalya'da Jennifer Lopez fırtınası esti
12:47   Sinop'ta çekilen "Nasipse Olur" filminin vizyon tarihi belli oldu
12:40   Oyuncu Demet Akbağ, siyah bikinisiyle görüntülendi
12:24   Bengü, kızı Zeynep'le ilk karesini paylaştı