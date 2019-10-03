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Sinop'ta çeltik hasadı başladı

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'ta çeltik hasadına başlandı.

03.10.2019 17:18Sinop'ta çeltik hasadı başladı
Türkiye'nin çeltik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'ta çeltik hasadına başlandı.

Sinop'ta yüzlerce ailenin önemli bir gelir kaynağı olan çeltikte hasat zamanı. Sinop'ta önemli bir gelir kapısı çeltikte üretici üründen memnun ancak fiyat ise beklentinin altında. Sinoplu çeltikçi Özgür Ünal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl tarlalarımız daha güzel gözüküyor. Ürünlerimiz daha kaliteli gibi duruyor. İnşallah fiyatlar da iyi olursa bu sene memnun olacağız. Genellikle Osmancık ile baldo çeşitlerini ağırlıklı olarak ekiyoruz. Mayıs ayının sonunda ekime başladık. Çeşitlerine göre büyümeleri zaman alıyoruz. 120 gün ile 140 gün arasında büyüyor. Ofisin açıkladığı fiyatlar çiftçinin beklentisinin altındaydı ama şuan ki piyasa tüccarın fiyatlarının daha altında. O yüzden bu sene ürünleri bekletecek miyiz, satacak mıyız bilmiyoruz. Hasada bu hafta başladık, geçen seneye göre şuan için konuşmak olumsuz olur. Fakat verimler ortalama olarak iyi" dedi. - SİNOP

Türkiye, Sinop, Ekonomi

Kaynak: İHA

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