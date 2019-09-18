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Sinop'ta ceviz ağacından düşen kişi öldü

Sinop'ta ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

18.09.2019 16:36Sinop'ta ceviz ağacından düşen kişi öldü
Sinop'ta ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazideretabaklı köyünde yaşayan Muharrem Çapkın (82), bahçesindeki ağaca çıkarak ceviz toplamak istedi.

Dengesini kaybederek düşen Çapkın, ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Çapkın, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yaşamını yitirdi.
Yakınları tarafından alınarak köyüne getirilen Çapkın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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