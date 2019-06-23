23.06.2019 15:12
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sinop'ta çıkan yangında 2 ev alevlere teslim oldu

Sinop

Sinop'ta meydana gelen yangında 2 ev alevlere teslim oldu.

Sinop 'ta meydana gelen yangında 2 ev alevlere teslim oldu.

Yangın, Sinop'un Sazlı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde Haşim Köktürk'e ait olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen nedenlerde dolayı yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evden dumanların yükseldiğini fark eden köylüler yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyük uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çıkan yangında 2 ev ile birlikte 2 ahır ve 1 ambar kül oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİNOP
Kaynak: İHA
Sazlı , Sinop , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:25 Çatışmada yakalanan çete üyeleri insafa geldi
15:25 Genç çift düğüne giderken kaza yapıp hastanelik oldu
15:20 Kadıköy'de yangın çıkan binada can pazarı
15:19 Adıyaman'da, korkutan yangın
15:11 Lüks cip ile çarpışan otomobil kullanılamaz hale geldi
15:11 Sinop'ta çıkan yangında 2 ev alevlere teslim oldu
14:57 Siirt'te fıstık bağlarında çıkan yangında 200 dönüm alan zarar gördü