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Sinop'ta deniz şehitlerini anma programı

Sinop'ta, 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler anıldı.

30.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:32Sinop'ta deniz şehitlerini anma programı
'ta, 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler anıldı.
Sinop Müzesinin bahçesinde düzenlenen anma törenine Vali Köksal Şakalar, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Cevdet Alper Batu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başakçı ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Şehitler Anıtı'na Valilik, Belediye Başkanlığı ve Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra askeri tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Teğmen Utku Cihan Eğilmez, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Eğilmez, 30 Kasım 1853'te Rus donanmasının gerçekleştirdiği Sinop baskınının dünya deniz savaşları tarihinde yelkenli ahşap gemilerin rol aldığı son çarpışma, gülle yerine patlayıcı mermilerin kullanıldığı ilk çarpışma olarak tarihteki yerini aldığını söyledi.
Kentte anma etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlenecek.

Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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