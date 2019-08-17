Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sinop'ta denizde kopmuş bacak gördü iddiası

Sinop'ta denize giren bir kişinin denizde kopmuş bacak gördüğünü iddia etmesi üzerine güvenlik güçleri araştırma başlattı.

17.08.2019 17:30 Sinop'ta denizde kopmuş bacak gördü iddiası
Sinop'ta denize giren bir kişinin denizde kopmuş bacak gördüğünü iddia etmesi üzerine güvenlik güçleri araştırma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Yuvam Plajı'nda serinlemek için denize giren bir vatandaş denizin içinde kopmuş bacak gördüğünü iddia etti. Bunun üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ile kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmalarının ardından herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Olay ise sahilde kısa süreli paniğe yol açtı. - SİNOP

Yuvam, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:12   İpten polisler aldı
19:12   Yağmurda 4 araç birbirine girdi: 18 yaralı
19:07   Otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı
18:54   Kütahya'da 15 dakikalık yağış ve fırtına 5 kavak ağacını devirdi
18:45   Dolu ve sel Domaniç'i vurdu
18:43   Tarla sulama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 8 yaralı
18:39   Yağmurda 4 araç birbirine girdi: 18 yaralı