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Sinop'ta denize düşen genç kızı deniz polisi sudan çıkardı

Sinop'ta, denize düşen yabancı uyruklu genç kız, deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.

11.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:28
Sinop'ta denize düşen genç kızı deniz polisi sudan çıkardı
Sinop 'ta, denize düşen yabancı uyruklu genç kız, deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.
Ailesiyle birlikte iskelede gezintiye çıkan Afganistan uyruklu 18 yaşındaki Nazari Shirmohamad, dengesini kaybederek denize düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dalganın etkisiyle bir süre sonra gözden kaybolan genç kız, deniz polisi tarafından yapılan aramalar sonucu iskele altında bulundu.
Sudan çıkarılan Shirmohamad, 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Afganistan, Sinop, Sudan, Güncel

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