Sinop'ta denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Sinop'ta serinlemek için denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
23.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:41
Sinop'ta serinlemek için denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Akliman sahilinde, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılan ve boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, vatandaşlarca sudan çıkarıldı.
Olay yerine yönlendirilen sağlık ve deniz polisi ekiplerince müdahale edilen gençler, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kimlik tespitleri yapılmaya çalışılan gençlerin hastanede duran kalplerinin çalıştırıldığı ancak sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA