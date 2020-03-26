Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
26.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:50
Sinop 'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Burakcan Sarıkaya idaresindeki 08 AAH 429 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolunun 37'nci kilometresinde bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, menfeze devrildi.
Kazada sürücü Sarıkaya kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Sarıkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burakcan Sarıkaya idaresindeki 08 AAH 429 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolunun 37'nci kilometresinde bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, menfeze devrildi.
Kazada sürücü Sarıkaya kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Sarıkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA