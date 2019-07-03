03.07.2019 16:57
Haberler» Güncel» Haber

Sinop'ta doğaya sülün salındı

Sinop

Sinop'ta doğaya sülün salımı yapıldı.

Sinop'ta doğaya sülün salımı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen programa Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ile diğer ilgililer katıldı.
Başyiğit, burada yaptığı konuşmada, bölgede yaban hayvanlarının sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapmaya devam ettiklerini dile getirerek, merkezde yetiştirilen sülünleri doğa ile buluşturduklarını söyledi.
Başyiğit, bölgedeki sülün sayısının giderek arttığını kaydetti.
Daha sonra sülünler doğaya salındı.
Kaynak: AA
Yaban, Sinop, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:44   Cankurtaranlar iş başında
18:40   Fren balataları yanan halk otobüsünde korku dolu anlar
18:39   Rize bisiklet yoluna kavuşuyor
18:39   Kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
18:37   Fenerbahçe kafilesi Düzce'de
18:36   Cizre'nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert görevine başladı
18:36   Denizde boğulan kuzenlerin cenazeleri toprağa verildi