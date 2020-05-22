Sinop'ta dolu yağışı etkili oldu

Sinop'ta dolu yağışı etkili olduSİNOP'un Durağan ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, caddeler göle döndü.

22.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:58
Sinop'ta dolu yağışı etkili oldu
SİNOP'un Durağan ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, caddeler göle döndü.
Durağan ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kısa süreliğine yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika etkili olan dolu yağışında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Misket büyüklüğündeki doludan kaçanlar, yol kenarlarındaki iş yerlerine sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler, park halindeki araçlarını üzerini battaniye örterek korumaya çalıştı. Sinop’ta dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Dolu Yağışı, Durağan, Sinop, Güncel, Haber

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