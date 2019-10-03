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Sinop'ta Dünya Yürüyüş Günü

Sinop'ta, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş etkinliği yapıldı.

03.10.2019 15:42Sinop'ta Dünya Yürüyüş Günü
Sinop'ta, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş etkinliği yapıldı.

Sinop Eski Otogar mevkisinden başlayan ve Sakarya Caddesi üzerinde devam eden yürüyüşe katılan öğrenciler ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla sağlıklı yaşamak için yürüyüş yapmanın önemine dikkat çekmeye çalıştılar.

Yürüyüş bitiminde İskele Meydanına gelen katılımcılara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda beden kitle indeksi ölçümü, sağlıklı beslenme, kanserle mücadele gibi konularda ve diğer sağlık alanları hakkında bilgilendirme yapılarak "Çocukluk Çağı Obezitesi" konusu anlatıldı.

Etkinliğin sonunda sağlıklı bir hayat için yürüyüş yapmanın önemine değinen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Sinop 10. Milli Parklar Sinop Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. - SİNOP

İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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