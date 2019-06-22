22.06.2019 16:49
Haberler » Güncel » Haber

Sinop'ta eğitimcilerin piknik buluşması

Sinop

Eğitim-Bir-Sen Sinop Şubesi Geleneksel Piknik Buluşması gerçekleşti.

Eğitim-Bir-Sen Sinop Şubesi Geleneksel Piknik Buluşması gerçekleşti.

Sinop Abalı köyünde gerçekleşen piknik buluşmasına okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Sinop Şube Başkanı Ramazan Çelik , "Şu an bizim geleneksel olarak 4 sene önce başlatmış olduğumuz pikniğimizi gerçekleştirmekteyiz. Fakat daha önceki senelerde fırsatınız bulamadık. Gerek sınavların, gerek Ramazan ayının bu aylara gelmesi sebebiyle fırsatını bulamadık. Biz bu sene tekrar dönem sonu öğretmenlerimizin tatile çıkacağının arefesi dolayısıyla bu süreçte üyelerimiz ve öğretmenlerimizle buluştuk" dedi. - SİNOP
Kaynak: İHA
Eğitim Bir Sen , Sinop , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:29 "Sandıklardan Binali Yıldırım çıkacak"
18:29 Polonyalı kadına çarpan motosikletin sürücüsüne tokat
18:29 Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nde taş vaftiz teknesi bulundu
18:29 Moritanya seçmeni cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
18:28 Sağlık profesyonelleri İSÜ'de buluştu
18:27 Ayı saldırısına uğrayıp, helikopterle alınan dağcının sağlık durumu iyi
18:27 Yavru karaca motorlu testereyle kesilmekten kurtarıldı