Haberler » Güncel » Sinop'ta elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı - Haber

Sinop'ta elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı.

12.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:30Sinop'ta elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı
'un ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı.
Nihat Demirtaş'ın (46) kullandığı 57 DF 706 plakalı kamyonet, Gazideresi köyü mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, sürücü Demirtaş ile oğlu Nihat Demirtaş (20) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, elektrik tellerinin yola temas ütmesi üzerine bölgede önlem aldı.
YEDAŞ ekiplerinin bölgedeki elektriği kesmesi ve aracın kaldırılmasının ardından trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Boyabat, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:56  5 yıldızlı otelde şaşkınlık yaratan haciz - Haber
11:56  Karacadağ'da, davullu zurnalı kayak - Haber
11:55  Rus turistler kış ortasında yazı yaşadı - Haber
11:55  Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi - Haber
11:55  Vekalet ücretini icrayla alan idareye KDK tavsiyesi - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
09:32  İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
09:17  Jeoloji mühendisi Karadeniz'i bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Rize yok olabilir - Haber
12.01.2020 11:59:09