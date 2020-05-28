Sinop'ta emniyet müdürlüğünde yangın

Sinop'ta emniyet müdürlüğünde yangınSİNOP Emniyet Müdürlüğü binasının 2'inci katındaki elektrik panosu alev aldı.

28.05.2020 00:06 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:11
Sinop'ta emniyet müdürlüğünde yangın
SİNOP Emniyet Müdürlüğü binasının 2'inci katındaki elektrik panosu alev aldı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında dumandan etkilenen bir polis memuru hastanede tedavi altın alındı.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Sinop Emniyet Müdürlüğü binasının 2'inci katındaki elektrik panosunda çıktı. Dumanları fark eden polis memurlarının ihbarı ile binaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile elektrik panosundaki yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen bir polis memuru ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Sinop’ta emniyet müdürlüğünde yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sinop, Güncel, Haber

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