Sinop'ta Esnaflara Ölçü ve Tartı Uyarısı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:33



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:33

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Feridun Delen, ticarete konu olan ölçü ve tartı aletleri kullanan esnafa periyodik muayeneleri yaptırmaları uyarısında bulundu.Delen, yaptığı açıklamada, iş yerlerinde kullanılan 2017 yılı damgalı ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene sürelerinin yıl sonu itibarıyla dolacağını söyledi.Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini zamanında yaptırmayan iş yeri sahiplerine ilgili kanun gereği 2 bin 101 lira idari para cezası uygulandığını ifade eden Delen,"iki yılda bir yapılan muayeneler kapsamında ölçü ve tartı aletleri kullanan mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için yetkili servislere, belediyelere ve müdürlüğümüze beyannamelerini mutlaka vermeleri gerekmektedir." dedi.