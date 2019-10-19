Sinop'ta ev, ahır ve ambar yandı

SİNOP'un Gerze ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın, ahır ve ambara da sıçradı. İtfaiye ekiplerince güçlükle söndürülen yangında, ev, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çakıldak köyü, Göller Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, Cemil Dingil'e ait evde, boş olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, evin yanındaki ahıra ve ambara sıçradı. Evden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sinop Orman İşletme arazözleri ile yangına müdahale etti. Çalışmaların ardından güçlükle söndürülen yangında ev, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi.