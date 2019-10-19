Haberler » Güncel » Sinop'ta ev, ahır ve ambar yandı

Sinop'ta ev, ahır ve ambar yandı

SİNOP'un Gerze ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın, ahır ve ambara da sıçradı.

19.10.2019 23:36Sinop'ta ev, ahır ve ambar yandı

SİNOP'un Gerze ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın, ahır ve ambara da sıçradı. İtfaiye ekiplerince güçlükle söndürülen yangında, ev, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çakıldak köyü, Göller Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, Cemil Dingil'e ait evde, boş olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, evin yanındaki ahıra ve ambara sıçradı. Evden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sinop Orman İşletme arazözleri ile yangına müdahale etti. Çalışmaların ardından güçlükle söndürülen yangında ev, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi.



Gerze, Sinop, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:24 Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler
00:20 Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)
00:15 Üvey ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddiası
00:13 Adana'da trafik kazası: 4 yaralı
00:09 Mahsur kalan balıkçıları Sahil Güvenlik kurtardı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ/ 22 Ekim 2019
00:02 Silah kazası sonucu yaralanan asker şehit oldu
22.10.2019 00:29:46