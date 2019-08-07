Haberler» Güncel» Haber

Sinop'ta ev ve samanlık yangını

Sinop'un Boyabat ilçesinde, bir ev ve samanlık yandı.

07.08.2019 11:21 Sinop'ta ev ve samanlık yangını
Sinop'un Boyabat ilçesinde, bir ev ve samanlık yandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimehmetli köyünde Halil Odabaşı'na ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, samanlığın yanındaki eve de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev ve samanlıkta büyük çapta hasar oluştu.
Odabaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedenini bilmediklerini belirterek, "Evde otururken dumanları görünce avluya indim. Samanlıktaki samanların alev aldığını görünce itfaiyeyi aradım." diye konuştu.

Boyabat, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:22   Adana'da kurban pazarları hareketlendi
12:21   Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
12:21   MAHKEMEDEN EMSAL KARAR: AVM'LER OTOPARKLARINDAKİ HIRSIZLIKTAN SORUMLU
12:21   Kırklareli'nden kısa kısa
12:21   SPOR Bellona Kayseri Basketbol'dan iki transfer
12:21   ADANA'DA KURBAN PAZARLARI HAREKETLENDİ
12:21   ÇANKIRI'DA 33 BİN 400 ADET KAÇAK TERMOS BARDAK ELE GEÇİRİLDİ