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Sinop'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

06.10.2019 03:01Sinop'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Türkeli-Güzelkent karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Türkeli İlçesinden Güzelkent istikametine seyir halinde olan Gülat Elmas idaresindeki 55 PL 750 plakalı otomobil, Belediye Mezarlığı mevkisinde önündeki aracı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Tahir Özçelik yönetimindeki 57 AAF 871 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Basri Özçelik olay yerinde, otomobil sürücüsü Gülat Elmas ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Tahir Özçelik ve Bahri Özçelik, Türkeli Devlet Hastanesinde kaldırılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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