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Sinop'ta Galatasaray coşkusu

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

23.02.2020 23:39 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:39Sinop'ta Galatasaray coşkusu
Süper Lig'in 23. haftasında , 'yi 3-1 mağlup etti. Maçın bitişiyle Galatasaraylı taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Kadıköy'de karşılaştığı maçta 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından çok sayıda taraftar, bayraklar, atkılar ve meşalelerle kent merkezindeki Uğur Mumcu Meydanı'na akın etti. Tezahürat yaparak meydanda bir araya gelen taraftar grubu, burada sevinç gösterisinde bulundu. Çok sayıda vatandaş da araçlarla konvoy yaparak şehir turu attı. Sarı-kırmızı bayraklarla süslenen araçlarla konvoy yapan vatandaşlar, klaksonlarla şampiyonluğu kutladı. Uzun araç konvoyunun oluştuğu kent merkezinde kutlamalarını sürdüren taraftarlar, daha sonra dağıldı. - SİNOP

Galatasaray, Fenerbahçe, Sinop, Spor

Kaynak: İHA

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