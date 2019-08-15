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Sinop'ta, gezi teknesi karaya oturdu

SİNOP'ta, yolcuları alan kaptanının tura çıktığı gezi teknesi, karaya oturdu.

15.08.2019 16:35 Sinop'ta, gezi teknesi karaya oturdu


SİNOP'ta, yolcuları alan kaptanının tura çıktığı gezi teknesi, karaya oturdu. Yan yatıp, su alan tekne, tahliye edilirken, Sahil Güvenlik ekipleri de kurtarma çalışması başlattı. Kaptanının iskeleden aldığı yolcularla tura başladığı, 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, kısa süre sonra karaya oturdu. Yan yatan tekne, su almaya başladı. Kaptan, yardım çağrısında bulunurken, tekneyi tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlattı.

- Sinop

Sinop, Güncel

Kaynak: DHA

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