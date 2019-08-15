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- Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu- Sinop'ta karaya oturan teknedeki vatandaşlar tahliye edildi

- Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu Sinop'ta karaya oturan teknedeki vatandaşlar tahliye edildiSİNOP - Sinop'ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edildi.

15.08.2019 16:34
- Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu- Sinop'ta karaya oturan teknedeki vatandaşlar tahliye edildi
- Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu
Sinop'ta karaya oturan teknedeki vatandaşlar tahliye edildi
SİNOP - Sinop'ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edildi.
Sinop İskelesi'nden tura çıkan gezi teknesi İncedayı mevkisinde karaya oturdu. Sahil güvenlik ekiplerinden yardım istenmesi üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ile kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Botlara alınan vatandaşlar kıyıya getirildi.
Gezi teknesini ise karaya oturduğu yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sinop, Genel

Kaynak: İHA

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