Haberler » Güncel » Sinop'ta gösteri ve yürüyüş güzergâhları belirlendi - Haber

Sinop'ta gösteri ve yürüyüş güzergâhları belirlendi

Sinop il merkezinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları belirlendi.

10.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:03Sinop'ta gösteri ve yürüyüş güzergâhları belirlendi
il merkezinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları belirlendi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahının, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6.maddesine göre ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda yeniden belirlendiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz merkezinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen, 'kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak şekilde' kriterleri göz önünde bulundurularak toplanma yeri; Sinop Belediyesi Kamyon Garajı, Yürüyüş Güzergahı; Sinop Belediyesi Kamyon Garajından hareket edilerek, Hamsi Yolu Sokak, Kurtuluş Caddesi ve İskele Caddesi üzerinden, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı Önü olarak belirlenmiştir. Miting alanı ise Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı Önü olarak belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı. - SİNOP

Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:26  KİLYOS'TA BATAN TEKNEDEKİLERİ KURTARAN BALIKÇILAR KONUŞTU - Haber
15:26  Engelli genç, cep telefonu aracılığıyla kitap yazdı - Haber
15:26  Tatvan'da kültürel ve sportif etkinlikler - Haber
15:26  Muğla'da polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı - Haber
15:21  Hilton heyetinden İHA'ya ziyaret - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10.01.2020 15:26:46