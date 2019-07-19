Haberler» Güncel» Haber

Sinop'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sinop'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

19.07.2019 17:22 Sinop
Sinop'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Orhan Özdemir'in kullandığı 34 GC 9917 plakalı hafif ticari araç, Erfelek ilçesi Kurcalı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Yılmaz Demir idaresindeki 34 LHB 16 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Sinop-Erfelek kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Kaynak: AA
Orhan Özdemir, Erfelek, Sinop, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:38   Bayrampaşa'da "Sağlık Sporda, Bağlan Hayata" Projesinin tanıtımı yapıldı
17:38   Kesik bacağının fotoğrafını sigara paketinin üstünde gördü
17:38   TİYATRO YAZARI TUNCER CÜCENOĞLU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
17:38   DHA DIŞ - Kosova Başbakanı istifa etti
17:38   Edirne'de 180 düzensiz göçmen yakalandı
17:37   Menteşe el sanatları üretici pazarı yenileniyor
17:37   Zabıtadan dilenci operasyonu