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Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı

Sinop Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

13.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:32Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

24 ekip ve 138 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 74 kahvehane, 19 tekel büfesi, 5 alkollü iş yeri, 3 iddia ve ganyan bayisi, 31 internet kafe ve oyun salonu, 41 park, bahçe ve metruk bina denetlendi.

Çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi yakalanırken, 2 iş yeri sahibi ve bir kişiye idari işlem uygulandı.

186 servis aracının da denetlendiği uygulamada, 5 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Sinop, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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