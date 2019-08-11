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Sinop'ta iki katlı ev alev alev böyle yandı

Sinop'ta iki katlı ev alev alev böyle yandıSİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çevredeki evlere sıçraması önlendi.

11.08.2019 00:50
Sinop'ta iki katlı ev alev alev böyle yandı
Sinop'ta iki katlı ev alev alev böyle yandı
SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çevredeki evlere sıçraması önlendi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topağaç köyü Tenettür mahallesinde Ramazan Görgün'e ait iki katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının itfaiyeye bildirilmesi üzere olay yerine gelen Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede evin tamamını saran yangın, çevredeki evlere sıçraması önlenerek yangın kontrol altına alındı. Yangında iki katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Sinop'ta iki katlı ev alev alev böyle yandı

Ayancık, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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