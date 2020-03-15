Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
15.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:08
Sinop 'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinop- Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobil ile 34 CF 756 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sinop ve Boyabat'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Sinop- Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobil ile 34 CF 756 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sinop ve Boyabat'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Kaynak: AA
Manşet
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