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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

15.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:08
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
Sinop 'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinop- Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobil ile 34 CF 756 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sinop ve Boyabat'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Boyabat, Sinop, Güncel

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