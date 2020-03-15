Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
15.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:38
Sinop 'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
Şahin Sucu'nun kullandığı 57 DN 678 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde, karşı yönden gelen Ümit Şahin idaresindeki 34 CLF 756 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tuğçe Nur Civelek (10), Elif Naz (10), Sevda (8) ve Feyza Sucu (7), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı sürücüler ile Hülya Sucu, Salih ve Levent Torun ile Metin Şahin'in Sinop ve Gerze ilçesindeki hastanelerde tedavisi sürüyor.
Şahin Sucu'nun kullandığı 57 DN 678 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde, karşı yönden gelen Ümit Şahin idaresindeki 34 CLF 756 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tuğçe Nur Civelek (10), Elif Naz (10), Sevda (8) ve Feyza Sucu (7), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı sürücüler ile Hülya Sucu, Salih ve Levent Torun ile Metin Şahin'in Sinop ve Gerze ilçesindeki hastanelerde tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
Manşet
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