Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
KAZADA ÖLENLERİN ÜÇÜ KARDEŞSinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen ve yaralananların isimleri belirlendi.
15.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:24
KAZADA ÖLENLERİN ÜÇÜ KARDEŞ
Sinop 'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen ve yaralananların isimleri belirlendi. Kazada 57 DN 678 plakalı otomobilin sürücüsü Şahin (34) ile eşi Hülya Sucu (37) ağır yaralanırken, çocukları Elif Naz (10), Sevde (8) ve Feyza Sucu (7) ile yeğeni Tuğçe Nur Civelek (10) hayatını kaybetti. Kazada sürücüsü belirlenemeyen 34 CF 756 plakalı otomobildeki Salih Torun (65), Levent Torun (38), Ümit Şahin (48) ve Metin Şahin (52) ise yaralandı.
Kaynak: DHA
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