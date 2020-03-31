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Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Sinop'un Durağan ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

31.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:38
Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Sinop 'un Durağan ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Beybükü köyü Ambarkaya mevkisinde anıt kaya mezarlarının bulunduğu bölgede izinsiz olarak kazı yapıldığı tespit edildi.
Ekiplerce yapılan operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonda şüphelilere ait kazı çalışmalarında kullanılan aletler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Durağan, Sinop, Güncel
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