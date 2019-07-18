Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sinop'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

18.07.2019 20:16 Sinop
Sinop'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Kastamonu'dan Sinop'a bir araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın plakası tespit edilmesi üzerine Durağan ilçesi girişinde söz konusu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 272 adet ecstacy uyuşturucu hap ve yaklaşık 40 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgi 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SİNOP
Kaynak: İHA
Jandarma, Sinop, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:47   Tadilat yaparken elektrik akımına kapıldı
22:45   Ekipler zor koşullarda hastaya ulaşarak ambulansa teslim etti
22:45   AFAD ekipleri selde 40 vatandaşı kurtardı
22:06   Alanya'da kaçak ve sahte içki operasyonu
22:03   3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
21:49   Ataşehir'de üç katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
21:46   Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı...