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Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sinop'un Gerze ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından yürütülen narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

16.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:30Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
'un Gerze ilçesinde İlçe Komutanlığı tarafından yürütülen narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Gerze Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli bir aracın kontrolü sırasında araç içerisinde 15 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu hap, 3 adet muşta ve 2 adet bıçak ele geçirildiği belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından araçta bulunan 3 kişinin de tutuklandığı ifade edildi. - SİNOP

Jandarma, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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