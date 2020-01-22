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Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde, haberleşme kablosu çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

22.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:06Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı
'un ilçesinde, haberleşme kablosu çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
ve köyleri arasında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, telefon hattı direğine yaslı haldeki merdivenden şüphelenerek bölgeyi kontrol etti.

Bölgede traktör, minibüs ve otomobil bulunduğunu belirleyen ekipler, kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, haberleşme kablosu, bir ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin daha önce de haberleşme ve enerji kablo hırsızlığı olaylarına karıştıkları tespit edildi.

Kurtköy, Ayancık, Akören, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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