01.07.2019 13:07
Haberler » Güncel » Haber

Sinop'ta Kabotaj Bayramı törenle kutlandı

Sinop

Türkiye'nin önemli liman kenti olan Sinop'ta Kabotaj Bayramı, sabah saatlerinde düzenlenen törenle kutlanmaya başladı.

Türkiye 'nin önemli liman kenti olan Sinop 'ta Kabotaj Bayramı , sabah saatlerinde düzenlenen törenle kutlanmaya başladı.

Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve denize çelenk atımı ile devam etti. Törende yaptığı konuşmada "Osmanlı döneminde kapitülasyonlar nedeniyle, deniz taşımacılığının büyük bir bölümü yabancılar tarafından yapılmaktaydı" diyen Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, "Kabotaj; bir ülkenin limanları arasında ve kara sularında deniz taşımacılığı, sadece o ülke bayrağı taşıyan gemilerle yapılmasıdır. Kabotaj Kanunu ile tüm karasularında yük ve deniz taşımacılığı, deniz balıkçılığı, liman işçiliği dalgıçlık, gemi kurtarma ve benzeri faaliyetler yalnız Türk bayraklı deniz araçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti halkına bırakılmıştır. Kabotaj Kanunu'yla Türkiye Cumhuriyeti devleti, denizdeki hakimiyetini tam olarak tesis etmiştir" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan , Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Jandarma Komutanı Halil Altıntaş ve çeşitli kamu kurum müdürleri katıldı.

Ayrıca Sinop'ta Kabotaj Bayramı , akşam saatlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek. - SİNOP
Kaynak: İHA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı , Türkiye , Sinop , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:38 Yahyalı Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
13:38 "PKK'nın komşularımızı tehdit etmek için topraklarımızı üs olarak kullanmasını istemiyoruz"
13:38 TBMM Başkanı Şentop: "İş birliği anlayışıyla, bölgemizin sorunlarına etkin çözümler getirmek için...
13:38 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İnebolu'da kutlandı
13:38 "Aziz Nikolaos Müzesi restorasyon planında sona gelindi"
13:38 İran uranyum stok limitini aştı
13:37 İmamoğlu'na destek veren sanatçıyı konsere çıkardı