Sinop
'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
SİNOP - Sinop'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Sinop Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Erdal yönetimindeki 57 FB 508 plakalı otomobil ile tali yoldan çıkan 55 ALC 85 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Atakan Erdal ve Furkan Yiğit yaralandı. Yaralılar 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sinop
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:15