Sinop'ta Kamyon Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 1 Yaralı

SİNOP'ta tuğla yüklü kamyon bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.
Olay, Boyabat- Sinop
Karayolu'nun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Muhlis Çağlar idaresindeki tuğla yüklü 55 NC 880 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araç içinde bulunan Mücahit Baş olay yerinde hayatını kaybetti, Yaralanan Tuncay Pala ise ambulansla Sinop Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma
tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Zel
Boyabat,Sinop
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:17