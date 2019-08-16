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Sinop'ta, karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı

Sinop'ta, karaya oturan gezi teknesi kurtarıldıSinop'ta, dün yolcuları alan kaptanının tura çıktığı ve karaya oturan gezi teknesi gece boyu sürdürülen çalışmalarla kurtarıldı.

16.08.2019 12:08
Sinop'ta, karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı
Sinop'ta, karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı
Sinop'ta, dün yolcuları alan kaptanının tura çıktığı ve karaya oturan gezi teknesi gece boyu sürdürülen çalışmalarla kurtarıldı.
Sinop'ta dün kaptanının iskeleden aldığı 12 yolcusu ile birlikte tura başladığı, 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, kısa süre sonra karaya oturdu. Yan yatan tekne, su almaya başladı. Kaptan, yardım çağrısında bulunurken, tekneyi tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlattı.
BALON TAKTİĞİ KULLANILDI
Yan yatan gezi teknesinin, hasar alan bölgesi dışarıdan getirilen tahtalar yardımıyla dalgıçlar tarafından onarıldı. Balıkçı teknesinin arkasında yüzdürülerek getirilen ve balon diye tabir edilen ekipman, yan yatan teknenin altına yerleştirilerek hava yardımıyla düzleştirildi. Daha sonra içindeki su tahliye edilen tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak Demirci Köyü balıkçı barınağına çekildi.
Sinop'ta, karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı

Sinop, Güncel

Kaynak: DHA

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