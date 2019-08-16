Haberler» Güncel» Haber

Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı

SİNOP'ta, dün yolcuları alan kaptanının tura çıktığı ve karaya oturan 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu kurtarıldı.

16.08.2019 12:11 Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı


SİNOP'ta, dün yolcuları alan kaptanının tura çıktığı ve karaya oturan 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu kurtarıldı. İçine dolan suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci köyü balıkçı barınağına çekildi.
Sinop'ta dün kaptanının iskeleden aldığı 12 yolcusu ile birlikte tura başladığı, 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, kısa süre sonra karaya oturdu. Yan yatan tekne, su almaya başladı. Kaptan, yardım çağrısında bulunurken, tekneyi tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlattı. BALON TAKTİĞİ KULLANILDI
Yan yatan gezi teknesinin hasar alan bölgesi, dışarıdan getirilen tahtalarla dalgıçlar tarafından onarıldı. Balıkçı teknesinin arkasında yüzdürülerek, getirilen ve 'balon' diye tabir edilen ekipman, yan yatan teknenin altına yerleştirilerek, hava sayesinde düzleştirildi. Daha sonra içindeki suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci Köyü balıkçı barınağına çekildi.

- Sinop

Sinop, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:20   SAMSUN Oyuncak satarak, sokak hayvanlarını besliyor
12:19   Küçükçekmece'de sanat ve meslek kursları devam ediyor
12:19   (Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı
12:19   AKUT Yönetim Kurulu Üyesi Boz: "20 yıl geçti ama halkımız halen gerektiği kadar önlem almıyor" -...
12:19   Hatay'da 83 düzensiz göçmen yakalandı
12:19   Karaman ADSM'ye 7 adet diş üniti
12:19   MSB'den kasım dönemi celb işlemlerine ilişkin açıklama