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Sinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları başladı

Sinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları başladıSİNOP - Sinop'ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edilmesinin ardından tekne için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

15.08.2019 19:22
Sinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları başladı
Sinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları başladı
SİNOP - Sinop'ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edilmesinin ardından tekne için kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Sinop İskelesi'nden tura çıkan gezi teknesi İncedayı mevkisinde karaya oturdu. Sahil güvenlik ekiplerinden yardım istenmesi üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ile kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Botlara alınan vatandaşlar kıyıya getirildi.
Vatandaşların tekneden tahliye edilmesinin ardından gezi teknesi, karaya oturduğu yerden kurtarma çalışmaları başlatıldı. Balıkçı tekneleri ve sahil güvenlik teknesi ile gezi teknesi, oturduğu kıyıdan kurtarılmaya çalışılıyor.

Sinop, Yerel

Kaynak: İHA

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