Menü
Haberler ›› Yerel ››Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı - Haberler

Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı

Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

15.03.2020 21:57 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:59
Sinop 'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı
SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop-Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler : Sinop, Yerel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek Haberler
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil Haberler
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Haberler
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor