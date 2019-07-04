04.07.2019 12:26
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Sinop'ta kayıp balıkçı 42 gündür aranıyor

Sinop

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarında 42 gündür sonuca ulaşılamadı.

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarında 42 gündür sonuca ulaşılamadı.

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor. 42 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor. Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda ve kentin sahil bölgelerinde sürdürülen arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı. - SİNOP
Kaynak: İHA
Sinop, 3. Sayfa

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