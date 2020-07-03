Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı

Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldıSİNOP'ta, denizde kaybolan dalgıç Yalçın Çetin'in (53), cansız bedenine ulaşıldı.

03.07.2020 08:42 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:50
Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı
SİNOP'ta, denizde kaybolan dalgıç Yalçın Çetin'in (53), cansız bedenine ulaşıldı.
Merkeze bağlı Yalıköy'deki sahilden dün saat 19.00 sıralarında arkadaşı ile zıpkınla balık avlamak için denize giren Yalçın Çetin, bir süre sonra gözden kayboldu. Kıyıya çıkan arkadaşı, Çetin'e ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri kıyıda ve denizde arama- kurtarma çalışması başlattı. 6 saat süren arama-kurtarma çalışmasının ardından Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Yalçın Çetin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Sinop’ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yalıköy, Sinop, 3. Sayfa, Güncel, Haber
Haberler››3. Sayfa››Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

09:55: Yalova'da yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı - Haberler 09:55: Çin'de 5, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Haberler 09:53: Kadın mühendisin cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı - Haberler 09:52: Kuzey Kore bir Covid-19 vakası bile rapor etmedi, Kim Jong-un 'Parlak bir başarı elde ettik' dedi - Haberler 09:51: Kırklareli'de tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı - Haberler 09:51: Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47: Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu - Haberler 09:31: Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili - Haberler 09:26: Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 11:46: Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor