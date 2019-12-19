Haberler » Güncel » Sinop'ta kayıp kişinin cesedi bulundu - Haber

Sinop'ta kayıp kişinin cesedi bulundu

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

19.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:22 Sinop'ta kayıp kişinin cesedi bulundu
'un ilçesinde iki gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

İki gün önce Avlağasökü köyündeki evinden ayrılan 81 yaşındaki Kazım 'dan alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Ailesinin talebi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucu Çetinkaya'nın cesedi, evine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir uçurumun altında bulundu.

Çetinkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazım Çetinkaya'nın uçurumdan yuvarlandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Çetinkaya, Erfelek, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:40   Bolu 2019 yılı deprem istatistikleri - Haber
16:40   Türkiye ve Malezya İslamofobiyle ortak mücadele edecek - Haber
16:40   Giresun Belediyesi araç parkını güçlendiriyor - Haber
16:40   ABD'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç Kocaeli'de defnedildi - Haber
16:39   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:43:19