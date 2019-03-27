Sinop'ta Kitap Okuma Etkinliği

Kaynak: İHA

Sinop'ta 55'inci Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "81 İlde Kitap Okuyoruz" adlı etkinlik düzenlendi.Sinop Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi ortaklığında gerçekleşen etkinlik Sinop Arkeoloji Müzesi bahçesinde yapıldı. Bu yıl 9.su düzenlenen okuma etkinliğine Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Kızılaslan, Kütüphane Şube Müdürü Nilüfer Özer ve öğrenciler katıldı.Konferanslar, sunumlar, belgeseller, müzik dinletisi, ziyaretler ve kitap okuma etkinliklerinin yanı sıra öğrencilerle de bir araya geleceklerini belirten Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Akarslan, "55. Kütüphane Haftası olması nedeniyle her yıl yapmış olduğumuz etkinliğimizin bu yıl 9.sunu yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Fazla bir katılım olmadı ama okullara ve milli eğitime duyurmamıza rağmen maalesef katılım olmadı. Türkiye genelinde meydanlarda yarım saat sessiz kitap okuma etkinliği yapılıyor" dedi.Türkiye'nin 81 ilinde saat 12.30'da aynı anda başlayan kitap okuma etkinliği 13.00'te son buldu. - SİNOP