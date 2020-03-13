Sinop'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı
Sinop'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.
13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
Sinop 'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.
Sinop Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, kentteki dolmuş araçlarında sefer öncesi ilaçlama yaptı. Ekipler, daha sonra dolmuş duraklarını da dezenfekte etti.
Ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulundukları meydan ve parklarda da dezenfekte işlemi yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüse karşı yapılan dezenfekte işlemlerinin devam edeceği belirtilerek, vatandaşlardan Bakanlığın yaptığı uyarıları dikkate almaları istendi.
Sinop Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, kentteki dolmuş araçlarında sefer öncesi ilaçlama yaptı. Ekipler, daha sonra dolmuş duraklarını da dezenfekte etti.
Ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulundukları meydan ve parklarda da dezenfekte işlemi yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüse karşı yapılan dezenfekte işlemlerinin devam edeceği belirtilerek, vatandaşlardan Bakanlığın yaptığı uyarıları dikkate almaları istendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı